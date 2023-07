Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 19 juillet à Hanoï le ministre malaisien des Affaires étrangères, le sénateur Zambry Abdul Kadir. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 19 juillet à Hanoï le ministre malaisien des Affaires étrangères, le sénateur Zambry Abdul Kadir, qui effectue une visite officielle au Vietnam et co-préside la 7e réunion du Comité mixte de coopération économique, scientifique et technique, les 19 et 20 juillet.Les deux parties se sont félicitées de la coopération positive dans de nombreux domaines, notamment dans l'économie, le commerce et l'investissement. La Malaisie est le 2e partenaire commercial du Vietnam dans l'ASEAN et le 9e dans le monde. Le commerce bilatéral a atteint plus de 14,8 milliards de dollars en 2022, en hausse de 17,9% par rapport à 2021. La Malaisie fait également partie du groupe des 10 pays ayant le plus gros investissement au Vietnam, avec 718 projets d’un capital social total de 13 milliards de dollars.Le Premier ministre vietnamien a suggéré aux deux parties de continuer à mettre en œuvre efficacement les domaines de coopération du Plan d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique pour la période 2021-2025 ; de favoriser les contacts et les échanges de délégations de haut niveau ; de porter bientôt le commerce bilatéral à 18 milliards de dollars dans une direction plus équilibrée (pour le Vietnam). Il a affirmé créer des conditions favorables aux entreprises malaisiennes opérationnelles au Vietnam.Pham Minh Chinh a souligné que les deux parties devraient se concentrer sur la promotion de la coopération dans d'autres domaines importants tels que la défense et la sécurité, la coopération maritime, l'éducation et la formation, les sciences et technologies, la culture, les sports, le tourisme et les échanges entre les deux peuples ; et élargir la coopération dans de nouveaux domaines tels que l'économie numérique, l'économie circulaire, l'énergie verte.Il a demandé à la Malaisie de soutenir le Vietnam dans le développement de l'industrie Halal ; de reconnaître les efforts du Vietnam dans la lutte contre la pêche INN et de soutenir la suppression du “carton jaune” imposé par l'Union européenne pour les produits aquatiques du Vietnam.Le ministre malaisien des Affaires étrangères a promis que lors de la réunion du Comité mixte Vietnam-Malaisie prévue le 20 juillet, il travaillerait avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour examiner et conseiller sur la mise en oeuvre des accords de haut niveau entre les deux pays. La visite officielle au Vietnam du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim contribue à approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays, a-t-il ajouté.Le responsable malaisien a également convenu que les deux pays devraient continuer à se coordonner étroitement lors des forums internationaux et régionaux, maintenir la solidarité et le rôle central de l'ASEAN et contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développer dans la région et le monde. - VNA