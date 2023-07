Hanoi (VNA) – Le Vietnam et le Japon devraient poursuivre leur étroite coopération au sein de la Communauté asiatique zéro émission (AZEC) et du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), a déclaré mercredi 26 juillet à Hanoi le vice-Premier ministre Trân Hông Hà.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà (à droite) et le conseiller spécial du Cabinet du Japon et directeur général, président du conseil d'administration de JBIC Maeda Tadashi. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien a fait cette suggestion alors qu’il recevait Maeda Tadashi, conseiller spécial du Cabinet du Japon et directeur général, président du conseil d’administration de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC).Trân Hông Hà a indiqué vouloir écouter les recommandations de Maeda pour concrétiser l’objectif de zéro émission nette, ainsi que la feuille de route du JETP, notant qu’en tant que pays en développement, le Vietnam a fait face à une série de difficultés dans ce domaine.La chose la plus importante est que les pays développés et en développement doivent travailler ensemble pour rechercher des mécanismes de coopération efficaces, a-t-il poursuivi.Le vice-Premier ministre a déclaré à son invité que le Vietnam a mis en place un secrétariat pour la mise en œuvre du JETP, ainsi que des groupes de travail sur les politiques d’investissement, la perfection des lois et la transition énergétique dans les domaines de l’électricité, des transports, de l’industrie et de l’agriculture ; et rassemblé quelques entreprises pour piloter de grands projets d’énergie renouvelable.Les entreprises ont besoin d’un accès favorable aux sources de financement pour soutenir la transition vers les énergies vertes et renouvelables, a-t-il indiqué, suggérant que les entreprises vietnamiennes et japonaises établissent des mécanismes de coopération étroits et complets pour proposer des projets et des solutions réalisables qui correspondent à la réalité au Vietnam.Pour sa part, Maeda a réitéré les engagements du gouvernement japonais à promouvoir l’initiative AZEC, et son espoir d’une coopération étroite avec le Vietnam dans la mise en œuvre du JETP et des feuilles de route zéro émission nette.Les entreprises japonaises sont prêtes à jouer un rôle actif dans la transition énergétique au Vietnam, a-t-il affirmé. – VNA