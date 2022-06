Hanoï, 2 juin (VNA) - Les ministères vietnamien et lao de la Défense travailleront à la mise en œuvre complète de leur plan de coopération en 2022.

Lors de la cérémonie d'accueil. Photo : VNA

Le général de corps d'armée Nguyên Tân Cuong, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, et le général de division Khamliang Outhakaysone, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major général de l'Armée populaire lao, sont parvenus à un consensus lors de leur entretien à Hanoï dans le cadre de la visite de l'officier lao au Vietnam du 1er au 4 juin.



Nguyên Tân Cuong a souligné que la visite de Khamliang Outhakaysone, qui a lieu dans le cadre de l'Année de l'amitié et de la solidarité Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, sera un moteur de la coopération entre les deux armées, contribuant à consolider et à renforcer la grande amitié, la solidarité particulière et intégrale et la coopération entre les deux pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde en général.

Lors de l'entretien. Photo : VNA



Pour sa part, Khamliang Outhakaysone a déclaré que le Laos attachait toujours une grande importance à l'amitié et à la coopération intégrale, et a exprimé sa conviction que cela aidera à lutter contre les défis et les complots qui visent à saper les relations bilatérales.



Ils ont partagé le point de vue selon lequel la coopération en matière de défense reste un pilier de la relation Vietnam-Laos, avec des réunions et des visites régulières, et la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération.



Les deux parties ont évoqué le premier échange d'amitié sur la défense des frontières Vietnam-Laos en décembre dernier, ainsi que des partenariats entre les zones militaires et les gardes-frontières.

Photo : VNA



Des efforts conjoints ont été déployés dans la lutte contre les crimes transfrontaliers, contribuant à la construction d'une frontière commune de paix, d'amitié, de coopération et de développement, ont-ils déclaré.



Ils ont estimé que le soutien mutuel en matériel médical dans la lutte contre le COVID-19 démontre de manière éclatante la solidarité entre les deux armées.



En ce qui concerne les orientations de coopération, les deux parties ont convenu d'intensifier le partage d'informations entre leurs gardes-frontières, de mener davantage de patrouilles conjointes et de continuer à se coordonner dans la lutte contre la criminalité et l'immigration illégale, et d'assurer la sécurité et la sûreté dans les zones frontalières.



Ils accorderont également plus d'attention à la coopération dans la formation du personnel et le travail d'information.



À cette occasion, le général de corps d'armée Nguyên Tân Cuong a invité des officiers lao à assister à la première exposition internationale de défense au Vietnam, à la réunion multilatérale des chefs d'armée de l'ASEAN et à la réunion des fusiliers des armées de l'ASEAN dans les temps à venir.



Après les entretiens, Khamliang Outhakaysone a rendu une visite de courtoisie au ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, qui a déclaré que la coopération bilatérale en matière de défense s'était approfondie dans tous les domaines.



Le ministère vietnamien de la Défense espère une coopération multiforme plus forte entre les deux parties.



Le chef d'état-major général de l'Armée populaire lao Khamliang Outhakaysone a indiqué à son hôte que l'état-major général de l'Armée populaire lao s'est efforcé de contribuer à préserver et à promouvoir les relations privilégiées entre les deux pays et armées.- VNA