Hanoï, 14 juillet (VNA) - Le ministre des Transports Nguyen Van The et le ministre lao des Travaux publics et des Transports Viengsavath Siphandone ont eu le 14 juillet à Hanoï une séance de travail, au cours de laquelle ils ont discuté des plans de coopération en matière de transport entre les deux pays en 2022 et les suivants années.

Le ministre des Transports Nguyen Van The. Photo : VNA

Lors de la réunion, les ministres ont également passé en revue le partenariat entre les deux ministères au cours des deux dernières années.

Selon le ministre Nguyen Van The, la signature de documents de coopération dans les transports entre les deux pays a créé une base juridique permettant au Vietnam et au Laos d'être proactifs dans la planification des liaisons de transport entre les deux pays en particulier, et avec d'autres pays de la région en général, assurant ainsi développement synchrone du système de transport dans une direction durable et moderne et répondant aux besoins de transport des deux pays.

Il a suggéré aux deux parties d'accélérer la mise en œuvre du projet d'autoroute Hanoï - Vientiane, qui reliera le poste frontière de Thanh Thuy au Vietnam et le poste frontière de Nam Om au Laos.



Pour la modernisation de la route 18B de la province d'Attapeu au Laos à la frontière Vietnam-Laos, l'aide désignée par le gouvernement vietnamien pour le gouvernement lao en 2022 sera utilisée. Nguyenb Van The a proposé le ministère lao de demander l'approbation rapide du ministère lao des Ressources naturelles et l’Environnement pour les plans et les estimations financières des ouvrages étudiés, et préparer les rapports d'évaluation de l'impact environnemental et social du projet.

Concernant le projet de recherche sur le couloir économique Est-Ouest (EWEC), le responsable vietnamien a appelé les agences compétentes des deux pays à se coordonner activement avec les experts de la Banque asiatique de développement (BAD) pour mettre en œuvre le projet.

Le ministre a hautement apprécié l'accord des deux pays pour développer un système ferroviaire reliant les deux pays sur la construction et l'exploitation de la voie ferrroviaire Vung Ang - Vientiane.

Dans le domaine du transport maritime, le ministre Nguyen Van The a proposé que le ministre lao soumette un rapport au gouvernement lao exhortant la confirmation rapide des entreprises publiques lao à rejoindre le projet de port maritime de Vung Ang.

Pour le transport transfrontalier de marchandises, la partie vietnamienne a demandé au ministère lao d'envisager de rétablir le transport pratique aux niveaux d'avant le COVID-19.

Il a également souhaité une coopération renforcée entre les deux parties en matière de formation, notamment en matière de transport et de logistique, de route, de chemin de fer, aviation; transport maritime, gestion de la construction des voies navigables et du trafic, affirmant que sur la base du mécanisme du Comité de coopération Vietnam - Laos, chaque année, les institutions vietnamiennes de formation aux transports ont aidé à former des centaines d'étudiants et de diplômés laos.

Pour sa part, le ministre lao Viengsavath Siphandone a hautement apprécié la coopération entre les deux ministères ces derniers temps, et s'est engagé à accélérer la mise en œuvre des projets de coopération.



Il a souligné l'importance du projet d'autoroute Hanoi - Vientiane, exprimant l'espoir que toutes les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet seront bientôt levées.- VNA