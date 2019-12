Lors de l'entretien (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh, et la secrétaire du Cabinet du ministère des Affaires étrangères du Kenya, Monica Juma, ont convenu de mesures spécifiques pour renforcer la coopération entre les deux pays lors de leur entretien à Hanoï le 3 décembre.

En conséquence, les deux parties renforceront les échanges de délégations, en particulier celles de haut niveau, ainsi que celles des ministères, des agences, des localités et des entreprises.

Les responsables ont partagé l'opinion selon laquelle le commerce bilatéral n'était pas encore à la hauteur du potentiel des deux pays.

Par conséquent, Pham Binh Minh a suggéré au Kenya de faciliter les exportations vietnamiennes de produits tels qu’articles textile et d’habillement, riz, clinker, téléphones portables et leurs composants, estimant que les deux pays devraient aider leurs entreprises à réaliser des études de marché et à promouvoir leurs investissements.

Mme Juma a déclaré que le Kenya souhaitait tirer parti de l’expérience acquise par son pays en matière de développement socioéconomique. Elle a invité les entreprises vietnamiennes à investir dans son pays.

L'hôte et l'invitée ont convenu que le Vietnam et le Kenya devaient bientôt signer des documents créant un cadre juridique pour leur coopération, en particulier dans le domaine économique, comme un accord-cadre sur la collaboration dans les domaines de l'économie, de la culture, de l'éducation et des technologies de l'information, ainsi qu'un accord sur la protection et la promotion des investissements, l’un sur la prévention de la double imposition et l’autre sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels.

Les deux parties mettront en place un mécanisme de consultation politique entre leurs ministères des Affaires étrangères afin d'intensifier la coopération, d'identifier les domaines de coopération prometteurs, les demandes de coopération et la force de chaque partie, afin de proposer aux gouvernements, aux ministères et aux agences des mesures de collaboration spécifiques.

Pham Binh Minh a salué la coopération efficace entre le Vietnam et le Kenya dans les forums multilatéraux, ainsi que le rôle actif du Kenya dans la Communauté de l'Afrique de l'Est, et a exprimé l'espoir que le pays soutiendrait et coopérerait davantage pendant la période où le Vietnam jouerait le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et établirait des relations officielles avec l'Union africaine dans les temps à venir.

Informant son hôte de la candidature du Kenya à un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022, Mme Juma a appelé au soutien du Vietnam à cet égard.

Les responsables ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun, dont la question de la mer Orientale. Tous deux ont souligné l'importance de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et du respect du droit international. -VNA