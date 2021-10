Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam et le Japon ont signé le 14 octobre un protocole d'accord de coopération en matière de croissance sobre en carbone dans le cadre de la mise en œuvre du Mécanisme conjoint de crédit (JCM).

Le JCM est un mécanisme proposé par le Japon aux pays en développement pour promouvoir le transfert et la diffusion de technologies à faibles émissions de carbone pour s’orienter vers une croissance verte. Ce mécanisme soutient également la mise en œuvre des engagements internationaux du Japon en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Actuellement, 14 pays participent au mécanisme JCM dans le monde. Le Vietnam est le 6e à l'avoir signé.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha, a déclaré que le protocole d'accord allait jusqu'à la fin de 2030.

Il a souhaité que ce mécanisme devienne un modèle de coopération entre le Vietnam et le Japon en matière de développement et de transfert de technologies, attirant la participation d'un grand nombre d'entreprises vietnamiennes et japonaises.

Le ministre japonais de l'Environnement Yamaguchi Tsuyoshi Michael a hautement apprécié les contributions du Vietnam à la résolution des problèmes environnementaux régionaux et internationaux urgents, ainsi que la bonne mise en œuvre du mécanisme JCM ces derniers temps.

Il s’est déclaré convaincu que le protocole d'accord signé constituerait une base importante pour que les deux pays promeuvent conjointement leur coopération dans la mise en œuvre des engagements sur la réponse au changement climatique, la réduction des gaz à effet de serre, la contribution active à l'objectif de neutralité carbone du Vietnam. -VNA