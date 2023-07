Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu le 27 juillet à Hanoï le directeur de la stratégie globale et directeur exécutif principal du groupe énergétique japonais Jera, Steven Winn.Lors de la réception, le vice-Premier ministre vietnamien a apprécié les grandes entreprises japonaises dont le groupe énergétique japonais Jera pour avoir activement recherché et proposé des investissements dans des projets d'énergies renouvelables, utilisant des carburants propres afin de contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), l'engagement du Vietnam à réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro (zéro net), ainsi que la mise en œuvre de l'initiative de la Communauté asiatique zéro émission (AZEC) par le Japon.Tran Hong Ha a souhaité que les entreprises énergétiques japonaises et vietnamiennes coopéreraient étroitement dans la mise en œuvre de projets d'énergies renouvelables.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) et le directeur de la stratégie globale et directeur exécutif principal du groupe énergétique japonais Jera, Steven Winn. Photo : VNA

Il a suggéré que le groupe Jera pourrait participer à un projet énergétique pilote dans le cadre de l'initiative AZEC au Vietnam. JERA a mis en place une stratégie efficace de réduction des émissions au Japon. Le vice-Premier ministre espérait que JERA atteindrait cet objectif lorsqu'elle opérerait au Vietnam.Selon M. Steven Winn le groupe énergétique Jera exploite des projets d'énergie thermique au gaz, d'énergie éolienne et d'énergie solaire au Japon, en Europe et en Asie. Forte de l'expérience acquise, Jera recherche des opportunités d'investissement au Vietnam dans le domaine de l'énergie gazière, et éolien offshore.Le dirigeant de Jera souhaite participer au processus de conversion des centrales électriques au charbon en centrales électriques au gaz avec l'ajout de nouveaux carburants tels que l'hydrogène vert, l'ammoniac vert, la biomasse, la récupération combinée et l'enfouissement du carbone... au Vietnam. -VNA