Lors du dialogue. Photo : https://ttdn.vn/

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite au Vietnam, le ministre indien des Affaires étrangères S. Jaishakar a eu un dialogue avec les agences de recherche vietnamiennes, les cadres et les étudiants de l'Académie diplomatique du Vietnam dans l'après-midi du 16 octobre, à Hanoï.Ce dialogue a été organisé par l'Académie diplomatique du Vietnam et l'ambassade de l'Inde à Hanoï.S'exprimant lors de l’événement, le ministre indien des Affaires étrangères a concrétisé la vision indienne sur l'Indo-Pacifique dans laquelle l'ASEAN joue un rôle central et constitue un pont reliant les deux océans.A cette occasion, le ministre S. Jaishankar a évalué le Vietnam et l'Inde comme des partenaires importants en matière de sécurité et d'énergie, avec un chiffre d'affaires bilatéral qui a atteint plus de 15 milliards de dollars.Selon le diplomate indien, en vue de continuer à renforcer les relations bilatérales, les deux pays doivent consolider les domaines de coopération traditionnels, tout en promouvant la coopération économique, la santé, les échanges entre les peuples et l'aide humanitaire pour faire face aux défis communs dans la région.Pour sa part, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Do Hung Viet a souligné les similitudes entre les deux pays en termes d'histoire, de culture, de religion et d'aspirations communes à une région pacifique, stable et inclusive, avec l'ASEAN comme le centre et le respect du droit international.Il a estimé que la visite du ministre S. Jaishankar au Vietnam ouvrirait de nombreuses nouvelles opportunités de coopération entre le Vietnam et l'Inde, favorisant des échanges approfondis entre les décideurs politiques, les universitaires, le public et les couches sociales, notamment les jeunes des deux pays.-VNA