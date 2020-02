Le ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung (gauche) et le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, Shri V. Muraleedharan. Photo: VNA



(VNA) - Dans le cadre d’une visite de travail en Inde sur invitation de l’Agence de réforme institutionnelle nationale de l’Inde (NITI Aayog), le ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a rencontré le 25 février le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, Shri V. Muraleedharan.



Il a déclaré que l'Inde était un partenaire commercial et d'investissement important du Vietnam, exprimant le souhait que les deux parties redoublent d'efforts pour parvenir bientôt à un commerce bilatéral de 15 milliards de dollars.

Shri V. Muraleedharan a affirmé que le Vietnam jouait un rôle important dans la politique d'"Act l'East", était un partenaire clé de l'Inde en Asie du Sud-Est.

Les deux responsables ont également noté les problèmes en suspens dans les relations commerciales entre les deux pays.

Nguyen Chi Dung a déclaré que l'ajustement du prix de plancher et l'augmentation de la taxe à l'importation sur la noix de cajou du Vietnam par l’Inde ainsi que sa restriction à l'importation de baguettes d'encens du Vietnam causaient de nombreuses difficultés aux entreprises et producteurs vietnamiens.

Shri V. Muraleedharan a souhaité que le Vietnam ouvre sa porte en faveur de certains fruits de l’Inde et crée des conditions plus favorables pour que les sociétés pharmaceutiques indiennes puissent rejoindre le marché de médicaments du Vietnam.



Le même jour, une échange de vue entre le ministre Nguyen Chi Dung et les entreprises indiennes a été organisée par l'ambassade du Vietnam en Inde et le ministère vietnamiens du Plan et de l'Investissement, attirant près de 100 entreprises de grandes sociétés indiennes telles que Essar, HCL, Mahindra ...



Au cours de sa visite en Inde, le ministre Nguyen Chi Dung et sa suite ont également travaillé avec des dirigeants du ministère du Commerce et de l'Industrie, de la Fédération indienne de l'industrie (CII) et se sont rendus à des sociétés technologiques indiennes telles que NASSCOM et Wipro. -VNA