Le Forum de réforme et de développement du Vietnam (VRDF 2019) aura lieu le 19 septembre à Hanoi sur le thème «Vietnam : Aspiration à la prospérité – Priorités et actions».

Plus de 200 entreprises, en provenance de 20 pays et territoires, participent du 11 au 13 septembre à Hanoï à la 12è exposition internationale de l'industrie auxiliaire et de l'industrie électronique.