Photo : VNA



Pékin (VNA) – Le Comité de gestion du capital de l’État au sein des entreprises du Vietnam (CMSC) et la Commission de contrôle et d'administration des biens de l'État du Conseil d'État de Chine (SASAC) ont tenu samedi à Pékin une conférence sur la réforme et le développement des entreprises d'État Vietnam-Chine.

Lors de la conférence, les représentants de la SASAC et de la CMSC ont présenté la situation de la gestion et de la supervision des actifs publics, de la réforme et du développement des entreprises publiques en Chine et au Vietnam.

En outre, des représentants d'entreprises publiques des deux pays ont également partagé leurs expériences en matière de stratégies de production, d'affaires et leur stratégie de développement.

Le protocole d'accord sur le renforcement des échanges et de la coopération dans le domaine des actifs et des entreprises publiques entre la CMSC et la SASAC a été signé à l'occasion de la visite officielle du secrétaire général Nguyen Phu Trong en Chine en octobre 2022.

Immédiatement après la maîtrise de l'épidémie de COVID-19, les représentants de la CMSC et de la SASAC ont directement rencontré le 12 décembre 2022 à Hanoï pour mettre en œuvre ce protocole d’accord. -VNA