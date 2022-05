Hanoi (VNA) – Le vice-président permanent de la Confédération générale du Travail du Vietnam (CGTV), Trân Thanh Hai, s’est entretenu en ligne mardi 24 mai avec le vice-président de la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU), Jiang Guangping.



Le vice-président permanent de la Confédération générale du Travail du Vietnam ( CGTV ), Trân Thanh Hai. Photo: laodong.vn

Les deux parties ont discuté de questions telles que les activités syndicales lors de la participation à des accords commerciaux, dont l'apparition d'organisations représentatives des employés dans les entreprises ; le renforcement de la direction du Parti communiste sur les activités syndicales dans la nouvelle situation…

Les deux parties ont souhaité continuer de promouvoir les échanges et les contacts de haut niveau pour renforcer la compréhension mutuelle ; de soutenir l'établissement de relations entre syndicats des localités et des branches des deux pays, notamment entre ceux des provinces frontalières ; de renforcer l'échange d'expériences entre les deux organisations sur la formation des responsables syndicaux et les méthodes d'activités syndicales.

Trân Thanh Hai a déclaré qu'après 35 ans de Renouveau, le Vietnam compte actuellement plus de 126.000 syndicats de base et environ 10,5 millions de membres.

Dans la nouvelle situation, la CGTV se concentrera sur la participation à l'élaboration et au perfectionnement des politiques et des lois pour garantir les droits et intérêts légitimes des employés. Elle développera des activités diversifiées et efficaces pour prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des syndicalistes et des employés.



Le vice-président de la Fédération nationale des syndicats de Chine ( ACFTU ), Jiang Guangping. Photo: laodong.vn

De son côté, Jiang Guangping a déclaré que l’ACFTU a défini les exigences et tâches clés en 2022, dont l'une est d'achever la tâche fondamentale de protéger les droits des travailleurs et d'aider les entreprises à stabiliser l'emploi. -VNA