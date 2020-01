Hô Chi Minh-Ville, 19 janvier (VNA) - Le ministre vietnam ien de la Sécurité publique, To Lam, et le vice-Premier ministre et également ministre cambodgien de l’Intérieur du Cambodge , Samdech Krolahom Sar Kheng, ont convenu d'intensifier la coopération bilatérale dans les forums bilatéraux et multilatéraux et dans la lutte contre les forces hostiles.

Photo : VNA

Lors d'un entretien qui s'est tenu le 18 janvier à Ho Chi Minh-Ville, les deux parties ont également fait le bilan des activités de coopération en 2019 et ont convenu de renforcer la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, pour la paix et la prospérité dans la région.



D'autre part, les deux ministres ont souligné les réalisations de la collaboration entre les deux parties au cours de l'année dernière, notamment en matière de garantie de sécurité et d'ordre social.



Ils ont également examiné la coordination dans la lutte contre le trafic de drogue, la traite des êtres humains et la criminalité de haute technologie; ainsi que les liens entre la force de la police du Vietnam et les organes chargés des affaires intérieures cambodgiennes dans les provinces frontalières.



À son tour, le vice-Premier ministre cambodgien Samdech Krolahom Sar Kheng a félicité le Vietnam qui assume la présidence de l'ASEAN en 2020 et le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU).



D'autre part, il a applaudi la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux, qui s'élevait à cinq milliards de dollars.



À l'occasion, To Lam et Krolahom Sar Kheng ont signé le plan de coopération 2020 entre les deux ministères. - VNA