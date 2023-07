La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA

Hanoï, 3 juillet (VNA) - Le Vietnam et le Cambodge ont toujours coopéré étroitement dans la gestion et la protection des frontières, le maintien de la sécurité et de l'ordre et la lutte contre la criminalité dans la zone frontalière, a déclaré le 3 juillet la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.La porte-parole a fait cette déclaration en réponse à la question des journalistes concernant les informations selon lesquelles le Cambodge a déclaré que de nombreux drones avaient été repérés survolant sa province de Ratanakiri."Nous espérons continuer à coopérer avec le Cambodge pour consolider la ligne frontalière de paix, d'amitié, de coopération et de développement", a-t-elle déclaré.- VNA