Le président de la HUFO, Vuong Duc Hoang Quan (debout) à la célébration de la Journée de la culture et de l’écriture slave. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a célébré le 24 mai la Journée de la culture et de l’écriture slave.

Cette célébration vise à cultiver et développer les relations d’amitié traditionnelle entre la population de Ho Chi Minh-Ville et celle de Bulgarie, notamment via des activités de coopération dans la culture et l’éducation.

Selon le président de la HUFO, Vuong Duc Hoang Quan, pour l’heure, plus de 250 millions de personnes à travers le monde utilisent ce système d'écriture, contribuant ainsi au développement de la civilisation européenne. Les pays slaves comprennent, entre autres, la Russie, la Bulgarie, la République tchèque, la Pologne, l'Ukraine, la Biélorussie, la Serbie et la Croatie.

A la célébration, Vuong Duc Hoang Quan et la présidente de l’Association d’amitié Vietnam-Bulgarie à Ho Chi Minh-Ville, Hoang Thai Lan ont remis une somme d’argent collectée par ladite association à l’ambassadrice de la Bulgarie au Vietnam, Marinela Petkova pour soutenir le peuple bulgare dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

L’ambassadrice de la Bulgarie au Vietnam, Marinela Petkova (au centre). Photo : VNA

La diplomate bulgare a remercié la HUFO pour avoir organisé cette célébration marquant la naissance de l’écriture slave, une grande fête du peuple bulgare. En particulier, les activités d’échange culturel constituent une base pour l’épanouissement des relations entre la Bulgarie et le Vietnam.

Au nom du gouvernement et du peuple bulgares, Marinela Pektova a aussi remercié l’aide du peuple vietnamien dont celui de Ho Chi Minh-Ville vis-à-vis de la Bulgarie dans le combat contre le COVID-19, ce qui manifeste la solidarité entre les deux peuples.

Après la célébration de la Journée de la culture et de l’écriture slave, Vuong Duc Hoang Quan et Mme Marinela Pektova ont coprésidé un colloque sur le développement de l’éducation Vietnam-Bulgarie dans le nouveau contexte. Les deux parties ont échangé des mesures pour promouvoir le nombre et l’efficacité des bourses que le gouvernement bulgare accorde au Vietnam. –VNA