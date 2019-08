Le ministre vietnamien de la Défense, Ngo Xuan Lich, et la ministre sud-africaine de la Défense et des Anciens combattants, Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation du ministre vietnamien de la Défense, Ngo Xuan Lich, la ministre sud-africaine de la Défense et des Anciens combattants, Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula, effectue du 22 au 26 août une visite officielle au Vietnam.

Jeudi 22 août, les deux ministres ont eu un entretien après la cérémonie d’accueil de la délégation sud-africaine au siège du ministère vietnamien de la Défense.

Lors de cet entretien, les deux ministres ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs potentiels de chaque partie. Ils ont décidé de maintenir le Dialogue de politiques de défense Vietnam – Afrique du Sud, de multiplier les visites de délégations de tous niveaux pour améliorer la compréhension et la confiance mutuelles.

Les deux parties ont déclaré que l’industrie de la défense était l’un des secteurs de coopération potentiels entre les deux pays, y compris le transfert de technologies. Elles ont convenu d’élargir leur coopération dans des recherches dans le secteur des télécommunications, de créer des conditions propices au groupe vietnamien de l’industrie et des télécommunications de l’Armée Viettel pour qu’il s’oriente vers l’investissement en Afrique du Sud.

Pour la formation du personnel, le Vietnam a demandé à l’Afrique du Sud d’attribuer des bourses d’études de cours d’anglais, de sciences et technologies, de logistique et de médecine militaire aux Vietnamiens... Le ministre Ngo Xuan Lich a déclaré que le Vietnam était prêt à accueillir des militaires sud-africains venus pour participer à des cours de vietnamien ou des études de politiques de défense.

Les deux parties se sont engagées à renforcer leur coopération et leur partage d’expériences liées à la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, notamment le partage d’expériences sud-africaines dans le développement des forces de génie et de médecine militaire. Elles ont également étudié la possibilité de s’entraider dans les missions de maintien de la paix de l’ONU, notamment au Soudan du Sud et dans certains pays d’Afrique.

Les deux ministres ont par ailleurs discuté de la coopération bilatérale dans la lutte contre le terrorisme.

Durant son séjour, la délégation africaine va rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée, visiter le Département général de l’industrie de la défense, le groupe Viettel et des monuments historiques et culturels à Hanoï et à Ha Long (province de Quang Ninh, Nord). -VNA