Photo: VNA

Londres (VNA) – La Banque Standard Chartered Vietnam a identifié le Vietnam comme l'une des destinations prioritaires parmi les économies émergentes grâce à son potentiel de développement et sa politique ouverte.

Jose Vinals, président du groupe de la banque, a fait cette déclaration lors d'un dialogue avec le ministre vietnamien du Commerce et de l'Industrie Nguyen Hong Dien dans le cadre de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la COP26 et de sa visite de travail au Royaume-Uni du 31 octobre au 3 novembre.

Le ministre vietnamien Nguyen Hong Dien a affirmé que son ministère élaborerait les institutions nécessaires pour renforcer la force interne de l'économie et augmenter la compétitivité des entreprises vietnamiennes. Ces institutions aideront les entreprises à tirer parti des accords de libre-échange (ALE) dans leurs activités d'exportation et à répondre aux besoins du marché intérieur.

Par ailleurs, le ministère accélérera la transformation numérique dans tous les domaines de la production et du commerce, et poursuivra un modèle de développement durable. L'orientation de la politique industrielle du Vietnam comprend une production plus propre et plus verte, l'utilisation de l'énergie d'une manière plus économique et efficace, et le développement des industries de base et auxiliaires sur la base des réalisations de l'industrie 4.0, a-t-il annoncé.

Nguyen Hong Dien a encouragé les investisseurs à concevoir des projets conformes à la stratégie de développement industriel du Vietnam susmentionnée.

Jose Vinals a souligné la capacité d'investissement de Standard Chartered, sa promotion dans le transfert de technologies et ses contributions économiques au Vietnam.

Selon lui, il existe une opportunité pour le Vietnam de devenir l'une des "usines" les plus importantes du monde, et le pays peut participer de manière intensive à la chaîne de valeur mondiale.

Il a exprimé sa conviction que la stratégie d'investissement de sa banque était compatible avec les domaines de développement prioritaires du Vietnam.

Standard Chartered fut l'une des cinq premières banques internationales à s'implanter au Vietnam, opérant officiellement dans le pays depuis 2009. -VNA