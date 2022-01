Fleurs de pêcher. Photo d'archives : VNA



Hanoï (VNA) – A l’approche du Nouvel An lunaire 2022, Vietnam Airlines accepte de transporter des branches de pêcher et d'abricotier en tant que bagages en soute à bord de ses vols intérieurs du 17 janvier au 15 février, à un tarif de 495.000 dongs/bouquet (TVA comprise).



Les passagers peuvent réserver ce service de transport de branches de pêcher et d’abricotier aux agents de vente de Vietnam Airlines et de Pacific Airlines dans tout le pays.



Les passagers devront attacher les branches de pêcher et d'abricotier en bouquets, avec la taille maximale de chaque bouquet de 150x40x40cm. Chaque passager pourra apporter un bouquet et chaque bouquet ne devra pas dépasser deux branches. Le bouquet sera transporté en tant que bagage en soute à condition que le siège ait été confirmé à l'avance sur les vols opérés par Vietnam Airlines ou Pacific Airlines.



Les plantes ornementales, les fleurs et autres plantes en pot ou recouvertes de terreau ne seront pas transportées en tant que bagage en soute, mais en tant que fret.



Cette année, avec le lancement de la plateforme de commerce électronique VNAMALL à l’adresse vnamall.vietnamairlines.com, Vietnam Airlines invite ses clients à y acheter des branches de pêcher et d'abricotier avec livraison à domicile à Hanoï ou à Ho Chi Minh-Ville. Les passagers peuvent commander des branches de pêcher et d’abricotier à partir du 7 janvier et recevoir leurs marchandises chez eux avant le Têt.-VNA

Nguyễn Hồng Ngọc source