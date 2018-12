Hanoi (VNA) – Vietnam Airlines a annoncé qu’elle utiliserait un Airbus A350-900 pour transporter l’équipe de football vietnamienne de Malaisie à Hanoi le 12 décembre, après le match aller de la finale de l’AFF Suzuki Cup 2018 entre le Vietnam et la Malaisie.



Etant l’un des avions les plus modernes au monde, l’Airbus A350-900 est utilisé par la compagnie aérienne nationale du Vietnam sur des vols long-courriers à destination des pays d’Europe et d’Asie du Nord-Est depuis 2015, avec les normes de qualité quatre étoiles.



Avec ses 305 sièges en classe affaires, classe économique premium et classe économique, l’Airbus A350-900 a valu à Vietnam Airlines le titre de «Meilleure compagnie aérienne asiatique pour la classe économique premium» en 2016 et 2017 des World Travel Awards.



Du 7 au 11 décembre, hormis deux vols par jour entre Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Kuala Lumpur; le transporteur national ajoute six vols supplémentaires au départ de Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, portant ainsi son offre totale de vols à 17 avec plus de 3.000 sièges destinés aux fans de football vietnamiens.



La compagnie à la fleur de lotus utilisera les avions A350-900 et A321, tous deux conformes aux normes internationales quatre étoiles.



Les fans peuvent acheter des voyages à forfait complets en Malaisie le 11 décembre via des agences de voyage en partenariat avec Vietnam Airlines comprenant des billets d’avion aller-retour, des billets de match final, des guides touristiques, l’hébergement et les frais de voyage.



Des informations complémentaires sont disponibles sur le site web www.vietnamairlines.com, www.facebook.com/VietnamAirlines ou sur la hotline 1900 1100.

Le Vietnam s’est qualifié pour la finale de la Coupe Suzuki AFF 2018 après avoir battu les Philippines 2-1 lors du match retour en demi finale, qui s’est déroulé au Stade national My Dinh à Hanoi le 6 décembre. Quatre jours plus tôt, il avait battu les Philippines sur le même score lors du match aller tenu à Bacolod, aux Philippines.

Le match aller de la finale entre le Vietnam et la Malaisie se déroulera le 11 décembre Kuala Lumpur, et le match retour aura lieu quatre jours plus tard au stade de My Dinh de Hanoi. Le Vietnam a remporté le championnat une fois en 2008. –VNA