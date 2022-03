Hanoi (VNA) – Vietnam Airlines a proposé aux ministères et agences de donner prochainement des instructions sur la conduite des vols de rapatriement des ressortissants vietnamiens en Ukraine.

Un avion en vol de Vietnam Airlines. Photo : VNA

Le porte-drapeau national a également suggéré une aide d’urgence pour les procédures de décollage et d’atterrissage, ainsi que des directives sur les tests Covid-19 et la quarantaine.

La compagnie à la fleur de lotus prévoit d’organiser le premier vol de rapatriement depuis l’Ukraine via la Pologne, selon le souhait des Vietnamiens en Ukraine.

Ce vol devrait partir de Hanoi le 5 mars au matin, arriver en Pologne dans l’après-midi et revenir au Vietnam plus tard le même jour. Environ 270 passagers devraient arriver à destination le matin du 6 mars.

Vietnam Airlines a appelé le ministère des Affaires étrangères à guider rapidement le lancement du vol ou d’autres vols supplémentaires, et à accompagner le transporteur dans sa demande d’autorisation de décollage et d’atterrissage par la voie diplomatique.

Elle a également suggéré au ministère des Transports d’autoriser prochainement le vol, de demander l’approbation des pays concernés et de charger l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) d’assister Vietnam Airlines dans les négociations sur les problèmes émergents.

Les agences compétentes doivent fournir une liste détaillée des passagers et les informer des vols, tout en demandant aux ambassades du Vietnam en Ukraine et en Pologne d’aider Vietnam Airlines à remplir ses missions en Pologne.



Vietnam Airlines a demandé au ministère de la Santé de supprimer les tests et les exigences de vaccination avant l’embarquement et de publier des directives sur la quarantaine (si nécessaire), indiquant qu’un médecin serait envoyé à bord pour aider les passagers.



Auparavant, elle avait soumis des rapports au ministère des Transports et au ministère des Affaires étrangères, demandant l’autorisation d’effectuer de tels vols à travers la Pologne et la Roumanie. – VNA