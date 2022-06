La cérémonie de lancement de la carte de crédit co-marqué SeATravel. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, en collaboration la Banque commerciale par actions Dông Nam A (SeABank) et le groupe BRG ont lancé le 24 juin une carte de crédit co-marqué SeATravel.

Il s'agit d'une carte de crédit avec de nombreuses caractéristiques et promotions attrayantes sur les prix de billets d’avions, d’hôtels, de golf ou le taux d'intérêt préférentiel… pour offrir aux titulaires une expérience de forfait, optimisant ainsi les avantages et les services aux clients à chaque voyage.

Il s'agit également d'un produit de Vietnam Airlines, SeABank et BRG Group pour les clients dans le contexte où le pays se redresse fortement après le COVID et où la demande de tourisme et de villégiature augmente. -VNA