Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Entre juillet et octobre, Vietnam Airlines rouvrira des lignes aériennes reliant le Vietnam à quelques destinations en Asie, Europe et Australie pour répondre aux besoins de déplacement des passagers, notamment des Vietnamiens travaillant ou faisant des études à l'étranger et des experts étrangers travaillant au Vietnam.

Concrètement, les vols entre Ho Chi Minh-Ville et Sydney reprendront du 15 juillet au 30 octobre. Les vols au départ de Ho Chi Minh-Ville seront exploités tous les jeudis et dimanches, ceux au départ de Sydney, les mardis et samedis.

Entre le 20 juillet et le 30 octobre, les vols en provenance de Ho Chi Minh-Ville vers Melbourne décolleront tous les mardis et ceux au départ de Melbourne tous les jeudis.

Concernant les vols à destinations de l'Europe, Vietnam Airlines reprendra les vols Hanoï-Francfort (Allemagne) les 25, 28 juillet et le 21 août et Hanoï-Londres (Royaume-Uni) le 13 août et le 2 septembre.

Les vols au départ de Francfort seront effectués les 26, 29 juillet et 22 août, ceux au départ de Londres, les 14 août et 3 septembre.

Quant aux destinations en Asie, du 17 juillet au 30 octobre, les vols entre Hanoï et Tokyo seront exploités tous les mercredis et samedis, entre Ho Chi Minh-Ville et Bangkok (Thaïlande), les mercredis. Les vols reliant Tokyo (Japon) à Ho Chi Minh-Ville décolleront tous les jeudis.

Les vols internationaux de Vietnam Airlines sont effectués conformément aux normes de prévention et de contrôle des épidémies de niveau 4 - le plus haut du système de sécurité sanitaire de cette compagnie aérienne. -VNA