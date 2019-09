Photo : Vietnam Airlines



Hanoï (VNA) – Selon le site flightglobal.com, la compagnie aérienne Vietnam Airlines a obtenu le permis de transporteur aérien étranger du Département des Transports des États-Unis.

La compagnie vietnamienne sera ainsi autorisée à exploiter des vols entre Hô Chi Minh-Ville et Hanoï vers plusieurs destinations aux États-Unis, ainsi que des vols via des points situés à Taipei (Taïwan, Chine), Osaka et Nagoya au Japon.

Le transporteur national vietnamien sera autorisé à effectuer des vols à destination de Los Angeles, San Francisco, New York, Seattle et Dallas-Fort Worth. Il pourra également poursuivre ses vols vers les villes canadiennes de Vancouver, Montréal et Toronto.

Vietnam Airlines et Delta Air Lines ont récemment renforcé leurs relations de partage de code. Selon les prévisions, à partir d’octobre prochain, la compagnie aérienne américaine commencera à vendre les billets des vols effectués par Vietnam Airlines entre Hanoï et Tokyo aux passagers voulant prendre un vol en correspondance vers les Etats-Unis.

Actuellement, il n’existe pas encore de vols directs entre le Vietnam et les Etats-Unis. Les passagers doivent prendre des vols en transit à Hong Kong (Chine), Séoul (République de Corée) ou Tokyo (Japon).-VNA