Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne Vietnam Airlines a repris dans le courant octobre la desserte de Hô Chi Minh-Ville- Tuy Hoa, Vinh/Dà Nang-Nha Trang et Dà Nang-Phu Quôc.

Elle prévoit d’assurer un aller-retour quotidien entre Hô Chi Minh-Ville et Tuy Hoa, trois allers-retours hebdomadaires entre Vinh et Nha Trang (tous les mardis, jeudis et samedis) et Dà Nang et Nha Trang (tous les mardis, vendredis et dimanches), et quatre allers-retours hebdomadaires entre Dà Nang et Phu Quôc (tous les mardis, jeudis, vendredis et dimanches).



Pour marquer la réouverture de ces destinations, la compagnie à la fleur de lotus a prosé des tarifs promotionnels à partir de 99.000 dôngs l’aller simple ou de 579.000 dôngs TTC. Ces promotions s’appliquent sur les vols du 25 octobre au 31 décembre 2020.



Selon un représentant de Vietnam Airlines, le transporteur aérien national a rouvert en septembre dernier six lignes domestiques pour répondre aux besoins de déplacement des passagers.



Pionnière dans la mise en œuvre de mesures de sécurité pour la prévention et le contrôle du Covid-19, Vietnam Airlines fait de la sécurité des passagers la priorité absolue, assure des vols sûrs, retourne à une vie normale et contribue à la reprise économique des localités qu’elle dessert.



Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web www.vietnamairlines.com, sa page Facebook et ses agents de billetterie, ou appeler le 1900 1100. -VNA