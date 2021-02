Vietnam Airlines propose d'investir près de 10.000 milliards de dongs dans l' aéroport Long Thanh . Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Dans son dernier rapport soumis à des ministères et au Comité de gestion du capital de l'État dans les entreprises, Vietnam Airlines a annoncé l’intention d'investir près de 10.000 milliards de dongs dans l'aéroport international Long Thanh dans la province de Dong Nai.

Sur ce total, 30% devraient être des capitaux de Vietnam Airlines et 70% restants proviennent de prêts, a déclaré Dang Ngoc Hoa, président du conseil d'administration de Vietnam Airlines.

Dans leur stratégie de développement pour la période 2021-2030, la compagnie aérienne nationale et ses unités membres accordent la priorité à l’investissement dans des projets de construction et d’exploitation de l’aéroport international Long Thanh.

Cela vise à assurer la fourniture de services synchrones favorisant les activités de transport aérien de Vietnam Airlines ainsi que d'autres compagnies aériennes à l'aéroport international de Long Thanh, a-t-il ajouté.

Les services mentionnés par Vietnam Airlines comprennent l'approvisionnement en carburant d'aviation, les opérations au sol, la restauration aérienne, le terminal de fret et le centre de logistique aéronautique.

Nécessitant un investissement total de plus de 109.000 milliards de dongs (plus de 4,66 milliards de dollars), la première phase du projet de l'aéroport international de Long Thanh est mise en œuvre entre 2020 et 2025. Elle vise à construire un aéroport international de niveau 4F qui comprendra une piste, un terminal d’une superficie de plancher de 373.000 m2 capable d’accueillir 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret par an.

La première phase est divisée en quatre sous-projets dont le 3e a été mis en chantier le 5 janvier par l’ACV. -VNA