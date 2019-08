Hanoi (VNA) – Vietnam Airlines proposera à partir du 2 septembre 2019 aux membres adhérant à son programme de fidélité Lotusmiles de combiner des espèces et miles pour acheter des billets.

Vietnam Airlines figure dans le top 3 des compagnies aériennes qui ont le plus progressé au monde, et s’est vu certifier un classement 4 étoiles. Photo:Vietnam Airlines

Les adhérents Lotusmiles auront la possibilité d’utiliser des espèces et des miles pour acheter des billets sur les vols opérés par le transporteur national (avec code transporteur VN), a-t-elle fait savoir mardi 27 août.



Selon la compagnie aérienne internationale quatre étoiles, les miles peuvent être utilisés pour payer une partie ou la totalité du billet, mais ne peuvent pas être utilisés pour le paiement des taxes, frais et autres surcharges, ni être remboursés.



Le nombre minimal de miles requis pour acheter un billet est de 2.000 miles pour un passager, pour un segment de vol. Les billets achetés au moyen de Cash & Miles sont éligibles pour gagner des miles, tel que prévu par la politique du programme.



La valeur des miles utilisés au travers du paiement Cash & Miles est déterminée par la date d’achat du billet, la date de vol, l’itinéraire, la classe de réservation et le canal de vente.

Les adhérents peuvent utiliser des Miles pour la sélection payante de sièges et les bagages prépayés tout en achetant leurs billets via Cash & Miles (en fonction de la disponibilité).

La compagnie à la fleur de lotus dessert plus de 90 routes avec plus de 400 vols quotidiens vers 20 destinations domestiques et 29 destinations internationales. Sa flotte comprend près de 100 appareils dont dix Airbus A350-900 XWB et onze Boeing 787-9 Dreamliner et devrait atteindre 150 appareils d’ici l’horizon 2020. – VNA