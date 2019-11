Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé l'ouverture officielle d'une nouvelle ligne aérienne reliant Hanoi à Macao (Chine) le 15 décembre prochain. Le transporteur effectuera un vol par jour pour répondre à la demande de passagers.

Il s’agira de la 17e ligne reliant le Vietnam et la Chine, de la 62e ligne internationale, portant à 101 le nombre total de lignes aériennes exploité par Vietnam Airlines à ce jour.

Les vols partiront de Hanoï à 19h45 et de Macao à 23h50 les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Les mardis, jeudis et samedis, les vols décolleront de la capitale vietnamienne à 4h00 et de Macao à 8h35.

À cette occasion, la compagnie aérienne lancera une campagne de promotion avec des billets aller-retour à partir de 69 dollars (hors taxes et frais) sur cet itinéraire. Il s'appliquera aux vols au départ de mi-décembre 2019 à mi-janvier 2020

Auparavant, Vietnam Airlines a également annoncé l’ouverture les 27 et 28 novembre, respectivement, de deux lignes reliant Ho Chi Minh-Ville et Hanoï à Shenzhen (Chine). -VNA