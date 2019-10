Hanoi (VNA) - (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a officiellement lancé dimanche 27 octobre une ligne directe reliant Hô Chi Minh-Ville (Sud) à Bali, une île d’Indonésie située entre les îles de Java et de Lombok.

Le premier vol de Vietnam Airlines à Bali, portant le code VN-641, atterrit à l’aéroport international de I Gusti Ngurah Rai. Photo : VNA

Le premier vol, portant le code VN-641, a transporté 175 passagers et a décollé de l’aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville à 11h19. Il a atterri à l’aéroport international de I Gusti Ngurah Rai à Bali à 15:39 heure locale.Rahmat Adil Indrawan, directeur général du commerce de Persero, qui gère l’aéroport de I Gusti Ngurah Rai, a déclaré que l’ouverture de la route contribuera à augmenter le nombre de touristes sur l’île, favorisant ainsi la coopération économique entre le Vietnam et l’Indonésie.Le directeur du bureau de représentation de Vietnam Airlines en Indonésie, Nguyên Minh Toan, a déclaré que l’Indonésie est une destination importante pour Vietnam Airlines.Selon le responsable, plus de 100.000 touristes indonésiens se sont rendus au Vietnam en 2018, soit une augmentation de 8,4% par rapport à 2017. Depuis le début de l’année, ce chiffre a atteint 70.000, en hausse de 20% en rythme annuel.L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Pham Vinh Quang, a exprimé son optimisme quant à l’impact positif de la nouvelle liaison aérienne sur le développement économique et touristique et à la promotion de l’intégration économique des deux pays.Selon les statistiques de l’aéroport international de I Gusti Ngurah Rai, le nombre de touristes vietnamiens à Bali a enregistré une forte croissance entre 2015 et 2018, progressant en moyenne de 26,9% par an.Au cours des neuf premiers mois de 2019, 28.695 touristes vietnamiens ont voyagé à Bali, dépassant ainsi le niveau record de 21.155 visiteurs établi en 2018.Plus tôt, Vietnam Airlines a annoncé qu’elle exploitera sept vols Hô Chi Minh-Villle - Bali par semaine. Toutefois, d’ici à la fin mars 2020, la compagnie à la fleur de lotus ne proposera que cinq vols par semaine.Les vols partent de Hô Chi Minh-Ville à 11:10 et de Bali à 16:50 heure locale les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches.Le Hô Chi Minh-Ville – Bali est deuxième route directe que Vietnam Airlines a lancée vers Indonésie après le Hô Chi Minh-Ville - Jakarta, qui assure sept rotations par semaine. – VNA