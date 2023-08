Hanoi (VNA) – Le site Web www.vietnamairlines.com et l’application mobile de Vietnam Airlines ont obtenu la certification PCI DSS (norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement) niveau 2.

Cette certification signifie que les informations des clients utilisant des cartes de crédit pour des transactions sur les canaux en ligne de la compagnie aérienne nationale sont protégées contre les escroqueries ou les failles de sécurité.Vietnam Airlines est actuellement le premier et le seul transporteur du Vietnam à obtenir la certification PCI DSS niveau 2, destinée aux commerçants qui traitent entre 1 et 6 millions de transactions par carte de crédit par an.La norme de sécurité de l’industrie des cartes de paiement (Payment Card Industry Data Security Standard ou PCI DSS) est une norme de sécurité internationale développée par le Conseil des normes de sécurité PCI, fondé par cinq principaux réseaux cartes (Visa, MasterCard, American Express, Discover Card et JCB).

Website de Vietnam Airlines à l’adresse www.vietnamairlines.com. Photo : VNA



L’objectif principal de la PCI DSS est de garantir que des mesures de sécurité appropriées sont prises pour protéger les informations et les biens des clients lors des paiements par carte de crédit ou de débit.La PCI DSS comporte quatre niveaux de conformité selon le profil de l’entité et le nombre de transactions par an, à savoir niveau 1 : plus de 6 millions de transactions, niveau 2 : entre 1 et 6 millions de transactions, niveau 3 : entre 20.000 et 1 million de transactions, et niveau 4 : moins de 20 000 transactions.La conformité avec la PCI DSS est requise pour toute organisation qui stocke, traite ou transmet un paiement et les données du titulaire de la carte. Pour répondre au niveau 2 de conformité PCI DSS, Vietnam Airlines doit satisfaire 12 groupes de normes strictes pour l’ensemble de son système d’infrastructure. – VNA