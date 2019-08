Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Vietnam Airlines doit modifier les horaires de plusieurs vols en partance et à destination de l’aéroport international de Kaohsiung à Taiwan (Chine) le 24 août en raison du typhon Bailu à Taiwan, a annoncé le 23 août cette compagnie aérienne.

Deux vols VN580 et VN581 reliant Ho Chi Minh-Ville et Kaohsiung seront annulé le 24 août, et deux vols VN586 et VN 587 entre Hanoi et Kaohsiung seront retardés jusqu’au matinée du 25 août.

Pour prendre en charge les passagers des vols VN580 et VN581 annulés en raison du typhon Bailu, Vietnam Airlines a remplacé le 25 août l'Airbus A321 par un Boeing 787 offrant un plus grand nombre de sièges sur le vol VN582 et VN583 entre Ho Chi Minh-Ville et Kaohsiung. Les passagers des vols affectés par la tempête sont invités à passer à d’autres vols avec même itinéraire si nécessaire.

Selon le transporteur aérien national, les passagers affectés ont reçu des assistances conformément aux réglementations.

Vietnam Airlines ont appelé les passagers voulant voyager entre le Vietnam et Kaohsiung pendant ce temps à suivre de près les informations sur son site web (www.vietnamairlines.com), son page Facebook (www.facebook.com/VietnamAirlines) , ou contacter ses agences ou les services clients en cas nécessaire.

Les clients de Vietnam Airlines peuvent appeler au 1900 1100 (appels à l’intérieur du Vietnam) ou au +84 24 38320 320 (appels depuis l’étranger). -VNA