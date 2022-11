Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Vietnam Airlines Group, comprenant Vietnam Airlines, Jetstar Pacific et VASCO, a officiellement achevé en novembre son système d’enregistrement en ligne dans tous les aéroports nationaux, dans le but de devenir une compagnie aérienne numérique au bénéfice de ses passagers.



Concrètement, VASCO mettra en place un service d’enregistrement en ligne pour les passagers au départ de l’aéroport de Cà Mau dans la province éponyme à partir du 8 novembre 2022 et de l’aéroport de Rach Gia dans la province méridionale de Kiên Giang à partir du 22 novembre 2022.



Ainsi, Vietnam Airlines Group déploie le système d’enregistrement en ligne dans 22 aéroports nationaux, ce qui en fait la première compagnie aérienne au Vietnam à appliquer ce service pratique sur l’ensemble du réseau aéroportuaire national.



Depuis 2009, Vietnam Airlines propose un service d’enregistrement en ligne pour les passagers au départ des aéroports de Nôi Bài, Tân Son Nhât, Da Nang, Cam Ranh, Vân Dôn, Cat Bi, Vinh, Chu Lai, Côn Dao, Phu Quôc, Da Lat , Diên Biên, Cân Tho, Tho Xuân, Pleiku, Phu Cat, Phu Bài, Dông Hoi, Tuy Hoa et Buôn Ma Thuôt.



Les passagers peuvent gagner du temps en s’auto-enregistrant en ligne via le site web www.vietnamairlines.com ou l’application mobile Vietnam Airlines entre 24 heures et 1 heure avant l’heure de départ prévue. -VNA