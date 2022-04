La cérémonie de signature de l'accord de coopération intégral entre Vietnam Airlines et le Comité populaire de la province de Kon Tum . Photo: VNA

Kon Tum (VNA) – Vietnam Airlines et la province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre) viennent de sceller leur coopération pour la période 2022-2026, prévoyant de promouvoir l’investissement et le tourisme.



La province de Kon Tum soutiendra la promotion de l’image de marque, des produits et services de Vietnam Airlines auprès des habitants et des touristes, selon l’accord de coopération.



Vietnam Airlines fera la promotion des destinations, des événements touristiques, des activités diplomatiques, de la culture, de la promotion des investissements et du commerce de la province sur ses vols et ses produits.



Fort du potentiel d’expansion du tourisme de Kon Tum et celui de Vietnam Airlines, l’accord de coopération entre les deux parties ouvrirait de bonnes opportunités pour la promotion touristique et d’investissement de la province, a déclaré un représentant de Vietnam Airlines.



Cette coopération réaffirme également le rôle et la position de la marque Vietnam Airlines auprès des touristes nationaux et internationaux. –VNA