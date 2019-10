Photo d'illustration: Internet Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) – Vietnam Airlines et Jetstar Pacific ont informé de la modification les horaires des vols en partance et à destination de Nha Trang (province de Khanh Hoa), de Quy Nhon (province de Binh Dinh), de Da Lat (province de Lam Dong), de Pleiku (province de Gia Lai) et de Buon Ma Thuot (province de Dak Lak) le 30 octobre à cause du typhon Matmo.

Concrètement, transporteur national Vietnam Airlines a dû annuler ses quatre vols VN1564/1565/1358/1359 entre Hanoï/Hô Chi Minh-Ville et la ville de Nha Trang. En outre, deux vols VN440/441 de Vietnam Airlines reliant Nha Trang et la capitale Séoul de la République de Corée seront repris le 31 octobre.

La compagnie a également annulé les vols VN1650 et VN1651 entre Phu Yen et Hô Chi Minh-Ville, les vols VN1396/1397/1624/1625 reliant Hanoï/Hô Chi Minh-Ville et la ville de Quy Nhon, et les vols VN1384/1385/1954/1955 entre Hô Chi Minh-Ville/Da Nang et la ville de Da Lat.

Les vols VN1914/1915 reliant Da Nang et Buon Me Thuot, VN1613 reliant Hanoï et Pleiku, VN1427 reliant Hô Chi Minh-Ville et Pleiku, VN1603 reliant Hanoï et Buon Me Thuot et VN1415 reliant Hô Chi Minh-Ville à Buon Me Thuot ont décollé plus tôt de 45 minutes à deux heures 25 minutes.

La compagnie aérienne à bas prix Jetstar Pacific a également annulé le 30 octobre ses deux vols BL434 et BL435 entre Hô Chi Minh-Ville et Phu Yen.

Les agences d’aviation surveillent de près la météo pour mettre à jour les informations.

Pour plus d'informations, les passagers de Vietnam Airlines et Vasco peuvent visiter leur site web www.vietnamairlines.com, sa page Facebook à l'adresse www.facebook.com/VietnamAirlines ou contacter leur bureaux de vente de billets ou leur centre d’appel du service clientèle au 1900 1100.

Les passagers de Jetstar Pacific peuvent appeler au numéro 1900 1550, ou visiter son site web www.jetstar.com/vn et sa page Facebook à l'adresse www.facebook.com/JetstarVN pour plus d'nformations. -VNA