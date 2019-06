Vietnam Airlines reçoit le certificat de Skytrax classant le transporteur national vietnamien parmi les compagnies aériennes 4 étoiles. Photo : Anh Tuan

Hanoï (VNA) – Le transporteur national Vietnam Airlines a continué d’être classé parmi les compagnies aériennes 4 étoiles par l'organisme britannique indépendant Skytrax, et ce pour la 4e année consécutive.



Une cérémonie marquant cet événement a eu lieu le 18 juin dans le cadre du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) de Paris-Le Bourget (Paris Air Show).



Suite à 20 années de développement avec une croissance annuelle moyenne à deux chiffres, Vietnam Airlines est rapidement devenu un concurrent respecté sur le marché de l’aviation asiatique, grâce à sa flotte moderne, composée d'Airbus et de Boeing, et pilotée par des professionnels expérimentés et bien formés.



Aujourd’hui, Vietnam Airlines dessert 21 villes à travers le Vietnam et 28 destinations internationales en Asie, Europe et Australie.



Se positionnant à l'international comme une compagnie aérienne jeune et moderne, Vietnam Airlines s'est également distingué en passant commandes d'appareils modernes et écologiques ; le B787-9 de Boeing et l'A350-900 d'Airbus. La compagnie possède actuellement quatorze Airbus A350-900 XWB et onze Boeing 787-9 Dreamliner. Elle recevra cette année des Boeing 787-10, le dernier né de l’avionneur américain.



La compagnie projette d'agrandir sa flotte à 150 appareils d'ici l'horizon 2020, faisant de la compagnie un des transporteurs majeurs de la région, profondément enracinée dans la culture traditionnelle vietnamienne.-VNA