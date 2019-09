Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé le 5 septembre qu’elle avait obtenu un permis du Département américain des Transports pour transporter des passagers, des marchandises et des colis entre le Vietnam et les Etats-Unis. Il s’agit de l’une des conditions nécessaires pour qu’une compagnie aérienne soit autorisée à effectuer des vols à destination des Etats-Unis.

Vietnam Airlines est ainsi autorisée à effectuer des vols entre Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et certaines destinations aux Etats-Unis, lesquels pourront faire escale à Taipei (Taïwan, Chine), Osaka et Nagoya (Japon). Les destinations aux Etats-Unis comprennent Los Angeles, San Francisco, New York, Seattle et Dallas/Fort Worth.

Le transporteur national peut également effectuer des vols en correspondance depuis les Etats-Unis vers les villes canadiennes de Vancouver, Montréal et Toronto.

Le permis du Département américain des Transport autorise en outre Vietnam Airlines à effectuer des vols charters entre les deux pays.

A ce jour, Vietnam Airlines est l’unique compagnie aérienne vietnamienne à recevoir ce permis du Département américain des Transports. -VNA