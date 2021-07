L'application IATA Travel Pass. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) appliquera officiellement à titre expérimental le passeport sanitaire numérique IATA Travel Pass sur les deux vols VN301 de l'aéroport de Narita (Tokyo, Japon) à Da Nang les 15 et 23 juillet.

Il s'agit d'une activité visant à concrétiser l’accord de coopération entre l'Association du transport aérien international (IATA) et Vietnam Airlines signé en mai dernier.

Vietnam Airlines espère que l'essai réussi du passeport sanitaire numérique créera une base pour que le gouvernement l'examine et le reconnaisse, créant ainsi un élan pour la reprise des lignes aériennes internationales.

Photo d'illustration: VNA

Les conditions d'éligibilité sont les passagers âgés de plus de 18 ans présentant un certificat négatif d'un test de COVID-19 délivré par des installations enregistrées auprès de l'IATA. Les passagers qui souhaitent participer au programme pilote peuvent s'inscrire sur le site Web de Vietnam Airlines au moins 3 jours avant le départ, télécharger l'application gratuite IATA Travel Pass sur leurs téléphones portables avec photo et informations de passeport, et remplir les détails d’un vol pour obtenir une mise à jour sur les exigences épidémiologiques à destination.

Actuellement, cette application est encore en phase de développement. Avant le départ, les passagers devront prendre rendez-vous et se présenter pour un test de COVID-19 ou une vaccination dans une installation désignée par le gouvernement du pays hôte et enregistrée auprès de l'IATA.

Le passeport sanitaire électronique IATA Travel Pass est officiellement entré en vigueur pour les États membres de l'Union européenne (UE) à partir du 1er juillet 2021. Il aidera les compagnies aériennes et les gestionnaires à vérifier la validité des certificats et à identifier facilement les passagers. Toutes ces informations seront confidentielles et ne seront partagées qu'avec l'autorisation du passager. -VNA