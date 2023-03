Photo: VNA Hanoï (VNA) - Vietnam Airlines ajustera ses horaires des vols à destination et en provenance de Francfort en raison de la grève à l'aéroport de cette ville.

Concrètement, le vol VN37, au départ de Hanoï vers Francfort, décollera à 21h35 le 27 mars au lieu de 22h35 le 26 mars comme annoncé auparavant. Le vol VN36, au départ de Francfort vers Hanoï, décollera à 11h15 le 28 mars au lieu de 13h55 le 27 mars.

Sur la ligne Hô Chi Minh-Ville - Francfort, le vol VN31, au départ de Hô Chi Minh-Ville, décollera à 21h20 le 28 mars au lieu de 22h35 le 27 mars. Et le vol VN30, au départ de Francfort, à 11h45 le 28 mars au lieu de 14h35 le 27 mars.



Vietnam Airlines a recommandé aux passagers prévoyant de voyager entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Francfort ou bénéficiant de vols charters via Francfort de mettre régulièrement à jour les informations sur son site Web, sa page Facebook officielle, de contacter ses billetteries et agences dans l’ensemble du pays ou d'appeler le 1900 1100 (au Vietnam) ou 84 24 38320 320 (à l'étranger). -VNA