Un avion de Vietnam Airlines. Photo : VNA

Hanoï, 19 juillet (VNA) - L'Association du transport aérien international (IATA) a annoncé que la Conférence mondiale sur la sécurité et les opérations (WSOC) se tiendra à Hanoï du 19 au 21 septembre, avec Vietnam Airlines comme compagnie aérienne hôte.Sous le thème « Leadership en action : conduire des opérations plus sûres et plus efficaces », la conférence réunira plus de 800 délégués représentant des compagnies aériennes et des organisations internationales du monde entier.« Les frontières sont ouvertes, les aéroports sont occupés et les vols sont complets. Alors que nous reconstruisons les réseaux et les bilans des compagnies aériennes, il est essentiel que toutes les parties prenantes de l'aviation maintiennent le même engagement ferme envers la sécurité des opérations que nous avons exercé pendant les années de pandémie. La Conférence mondiale sur la sécurité et les opérations est le forum pour discuter et débattre des défis et des opportunités actuels pour maintenir l'industrie sur une trajectoire d'amélioration de la sécurité et d'opérations plus efficaces », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA.« La sécurité est la plus haute priorité de l'aviation et est la pierre angulaire de toutes les opérations et pratiques de Vietnam Airlines. Nous sommes ravis d'être la compagnie aérienne hôte de cette importante conférence inaugurale, réunissant des dirigeants de pointe, des régulateurs et une communauté mondiale plus large pour aborder des sujets clés liés à la sécurité et aux infrastructures afin d'assurer des opérations de sécurité plus solides dans l'industrie au sens large », a déclaré Le Hong. Ha, directeur général de Vietnam Airlines.