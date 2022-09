Hanoi (VNA) – Au moins 51 codes de plantations et 25 autres d’installations d’emballage pour l’exportation ont satisfont aux exigences énoncées dans le protocole sur les exigences phytosanitaires pour les durians exportés du Vietnam vers la Chine, a fait savoir SPS Vietnam.

La variété de durian Dona Thai cultivée à Dak Lak. Photo : VNA



L’Autorité vietnamienne de notification sanitaire et phytosanitaire et point d’information (SPS Vietnam) a été informé de ces résultats émanant du contrôle des entreprises d’exportation des durians frais vietnamiens vers la Chine, a-t-elle indiqué.



Dak Lak compte 23 codes de plantations, Dông Nai 7, Binh Phuoc 5, Tiên Giang 3, Bên Tre 2, Long An 2, Binh Thuân 2, Khanh Hoa 2, Kon Tum 2, Dông Thap 1, Lâm Dông 1 et Tây Ninh 1. Pour les codes d’installations d’emballage, Tiên Giang en compte 10, Dak Lak 4, Bên Tre 3, Dông Nai 3, Lâm Dông 2, Dông Thap 1, Khanh Hoa 1 et Hai Duong 1.



La Chine a également publié une liste des exportateurs vietnamiens éligibles sur le site de l’Administration générale des douanes de Chine à l’adresse : http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/3995819/sg38/3974291/index.html, a ajouté SPS Vietnam.



En vertu du protocole signé le 11 juillet dernier, pour être admis sur le marché chinois, des durians frais vietnamiens doivent se conformer aux lois, réglementations et normes chinoises relatives à l’hygiène alimentaire, ainsi qu’aux exigences phytosanitaires.

Le durian est le 11e fruit du Vietnam autorisé à être exporté vers la Chine, après le fruit du dragon, la pastèque, le litchi, le longane, la banane, la mangue, le jacquier, le ramboutan, le mangoustan et le fruit de la passion.

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, la production annuelle du durian au Vietnam était estimée à 642.600 tonnes en 2021, soit une hausse annuelle de 15%. – VNA