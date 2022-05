Assemblée annuelle des actionnaires de 2022 de Vietjet . Photo: Vietjet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La société par actions Vietjet Aviation (code HoSE: VJC) a tenu le 28 mai 2022 l'assemblée annuelle des actionnaires de 2022 pour examiner ses performances commerciales résilientes face à la pandémie de COVID-19 et le dernier mandat de cinq ans du conseil d'administration et pour voter sur les états financiers audités 2021 et le plan de développement pour 2022.

L'industrie aéronautique mondiale a traversé sa période la plus difficile jamais vue dans sa longue histoire. Vietjet, cependant, est sortie de la pandémie avec son esprit pionnier, sa patience et sa force intérieure.

Vietjet aurait réalisé une recette consolidée de 12.875 milliards de dongs (555 millions de dollars) en 2021 avec un bénéfice après impôts de 80 milliards de dongs (3,4 millions de dollars). Au 31 décembre 2021, ses actifs totalisaient près de 51.654 milliards de dongs (2,22 milliards de dollars). Son ratio d'endettement est resté à 0,9 tandis que le ratio de liquidité était à 1,6 - ce qui est considéré comme de bons indicateurs dans l'industrie aéronautique.

En 2021, Vietjet a rebondi et élargi son réseau de vols, offrant des opportunités de vol à des millions de personnes, et s'est associé à des localités contribuant à la reprise économique du Vietnam. L'année dernière, la compagnie aérienne a opéré 40.000 vols, transportant plus de 5,4 millions de passagers sur plus de 50 lignes nationales et internationales. Elle a également transporté plus de 63.000 tonnes de fret, enregistrant une croissance de ses revenus de 200% en glissement annuel.

La compagnie aérienne a opéré plusieurs vols pour transporter des médecins, des policiers et des soldats vers des localités touchées par la pandémie, et a livré des millions de doses de vaccins anti-COVID-19. Elle s'est associé à des partenaires stratégiques du groupe Sovico pour accorder des services médicaux, notamment des ambulances, des appareils respiratoires, des kits de test et des lits d'hôpitaux à de nombreuses localités.

Fin 2021, Vietjet disposait d'une flotte de 76 avions desservant 44 destinations nationales et 95 internationales. Pour se préparer à la reprise post-pandémique, Vietjet a signé un accord de partenariat stratégique avec Airbus sur les livraisons d'avions et un accord de coopération pour développer sa flotte de gros porteurs en plus de soutenir davantage l'après-pandémie.

Les actionnaires présents à l'assemblée générale ont adopté une résolution sur le plan d'affaires pour 2022, dans laquelle Vietjet envisage d'étendre sa flotte à 82 avions, exploitant 100.000 vols et transportant 18 millions de passagers. Ils ont également adopté une résolution visant à verser un dividende en actions de 20% sur les bénéfices non distribués accumulés des années avant la pandémie.

Cette année, la compagnie aérienne prévoit de gagner plus de 22.300 milliards de dongs (959 millions de dollars) en revenus de transport aérien et de réaliser des bénéfices.

Vietjet, depuis son premier vol en 2011, a été pionnier dans l'utilisation des billets électroniques pour remplacer les billets papier et la mise en œuvre du commerce électronique. En 2022, la compagnie aérienne devrait continuer à élargir son application des technologies, de l'automatisation et de l'innovation ; à renforcer le secteur des entreprises numériques dans le transport aérien, le fret et la logistique ; et à étendre ses services aériens, notamment l'assistance en escale, la formation, le financement, l'investissement dans des projets et d'autres services.

Vietjet a déployé le SFC02, comprenant des solutions pour optimiser la consommation de carburant, réduisant ainsi la pollution. Dans les années à venir, la compagnie aérienne poursuivra le programme de surveillance et de gestion de la consommation de carburant et des émissions de CO2, dans le but de réduire ses émissions et de prévenir le changement climatique.

Les dirigeants de Vietjet a reconnu les orientations fixées par des dirigeants du ministère des Transports et les idées des actionnaires lors de l'événement. L'assemblée a également approuvé le plan de distribution des bénéfices en 2021 et le plan de paiement du dividende en 2022 et élu les membres du conseil d'administration pour le mandat 2022-2027. -VNA