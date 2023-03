Photo: Vietjet



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a commencé à vendre des billets sur sa ligne directe reliant la ville de Cân Tho dans le delta du Mékong à Vân Dôn dans la province septentrionale de Quang Ninh, qui sera officiellement exploitée à partir du 25 avril 2023.



Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les habitants et les touristes qui pourront bientôt voyager facilement par voie aérienne entre ces localités pour la première fois. La ligne Cân Tho - Vân Dôn contribuera également à promouvoir le commerce, l’économie et le tourisme entre les deux localités ainsi que les deux régions économiques clés.



La ligne Cân Tho - Vân Dôn sera effectuée à raison de trois vols allers-retours tous les mardis, jeudis et samedis, avec un temps de vol de 2 heures 20 minutes. Le vol décollera à 6h00 à Cân Tho et atterrira à Vân Dôn à 8h20. Le vol à Vân Dôn partira à 8h55 et arrivera à Cân Tho à 11h10.



Cân Tho est le centre du delta du Mékong et la porte d’accès à la riche région du Sud-Ouest avec de nombreuses caractéristiques culturelles et économiques typiques. Pour sa part, Quang Ninh est une province développée de la région économique du Nord-Est et possède la baie de Ha Long – patrimoine naturel mondial.



Avec des billets à partir de zéro dong (taxe et frais non compris), les gens pourront facilement commencer à découvrir la région du Sud-Ouest et la célèbre baie de Ha Long. En particulier, d’ici jusqu’au 5 mai 2023, les passagers peuvent appliquer les codes promotionnels ALL50SBB et ALL50SB lors de la réservation de billets SkyBoss Business et SkyBoss pour profiter une réduction de 50% sur les prix.



De plus, Vietjet offre de nombreux cadeaux aux clients membres de Vietjet Skyjoy: 100 points de SkyPoints pour les billets de vols intérieurs, 300 points de SkyPoints (applicable sous certaines conditions) pour les billets de vols internationaux pris durant la semaine de promotion du 28 mars au 4 avril prochain. Découvrez les programmes promotionnels via l’application SkyJoy ou à l’adresse https://skyjoy.vietjetair.com pour profiter de nombreuses offres attrayantes sur plus de 250 marques connues et dans de nombreux domaines (restauration, tourisme, shopping…).



Dépêchez-vous et réservez vos billets de Vietjet dès aujourd'hui ! -VNA