Photo: Vietjet Air



Hanoï (VNA) - Vietjet Air a annoncé le 16 mars l'ouverture d'une ligne reliant le Vietnam à l'État australien du Queensland en juin prochain, avec une fréquence initiale de deux vols par semaine.



Les vols reliant Ho Chi Minh-Ville à Brisbane seront effectués tous les lundis et les vendredis, à partir du 16 juin 2023. Les vols décolleront de Hô Chi Minh-Ville à 10h05 (heure locale) et atterriront à Brisbane à 21h10 (heure locale) le même jour. Depuis Brisbane, les vols partiront à 23h10 (heure locale) et arriveront à Hô Chi Minh-Ville à 4h50 (heure locale) le jour suivant.



Vietjet compte utiliser le modèle d'avion à fuselage large A330-300 sur cette ligne, avec les classes tarifaires SkyBoss Business, SkyBoss, Deluxe et Eco.



Selon le vice-directeur général de Vietjet, Nguyen Thanh Son, cette ligne permettra d'augmenter les vols entre l'Australie et le Vietnam. Notamment, avec de nouveaux services de correspondance depuis Hô Chi Minh-Ville et bientôt d'autres villes du Vietnam, Vietjet pourra amener plus de passagers des pays asiatiques et européens en Australie.



Actuellement, Vietjet effectue environ 450 vols par jour avec 160 lignes reliant le Vietnam à des pays d'Asie et d'Europe. -VNA