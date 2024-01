Vietjet propose un service de transport de fleurs d'abricots et de pêchers du 25 janvier au 24 février 2024. Photo: Vietjet

Hanoï (VNA) - Accueillant le prochain Nouvel An lunaire, tout le monde s'affairant à célébrer la fête du Têt, Vietjet propose un service de transport de fleurs d'abricots et de pêchers du 25 janvier au 24 février 2024 (du 15e jour du 12e mois de l'Année lunaire du Chat au 15e jour du premier mois de l'année du Dragon) au prix de 450.000 dongs par paquet (hors taxes et frais).



Le service de transport de fleurs d'abricots et de pêcher de Vietjet est disponible sur les vols intérieurs à destination et en provenance de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Da Lat, Da Nang et Hai Phong. Chaque passager peut apporter 01 paquet avec un maximum de 02 branches par paquet correctement emballées, pas une plante en pot avec de la terre, et des dimensions ne dépassant pas 150 cm x 40 cm x 40 cm.



Les passagers peuvent facilement choisir les divers services de Vietjet sur le site officiel www.vietjetair.com, l'application mobile Vietjet Air, auprès des agents officiels, dans les bureaux de réservation, etc. Les passagers doivent s'inscrire au service de transport de fleurs d'abricots et de pêcher au moins 3 heures avant l'heure de départ de leur vol.

Le service de transport de fleurs d'abricots et de pêcher de Vietjet est disponible sur les vols intérieurs à destination et en provenance de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Da Lat, Da Nang et Hai Phong. Photo: Vietjet





Les vols de Vietjet apportent la chaleur des retrouvailles du Têt à chaque famille et transportent le printemps coloré vers diverses destinations. En voyageant avec Vietjet, les passagers ont également la chance de vivre des activités significatives célébrant le Nouvel An lunaire à une altitude de 10.000 mètres.



