La cérémonie de signature du protocole d'accord sur la coopération globale entre Vietjet, Swift247 et Grab, le 7 août. Photo: Vietjet/CVN

Hanoï, 10 août (VNA) - Vietjet, Swift247 et Grab viennent d'annoncer un partenariat global visant à développer des solutions de transport routier et aérien pour les clients de l'Asie du Sud-est. Le délai de livraison super express entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville est seulement de 5 heures.



La compagnie aérienne par actions Vietjet, la start-up spécialisée dans la technologie fournissant un service de livraison aérienne express, Swift247 et la Sarl Grab ont signé, le 7 août, un protocole d'accord sur la coopération globale pour développer des solutions permettant de relier le transport routier et aérien aux clients de l’Asie du Sud-est, tout en fournissant des services de livraison super express sur le marché vietnamien. Ce partenariat stratégique constitue également la première collaboration entre Vietjet et Grab.



En vertu de cet accord de coopération stratégique, Vietjet et Grab se concentreront également sur la recherche et le développement de l'intégration de la plate-forme numérique entre les deux sociétés afin d'accroître le confort des consommateurs et vuiseront à développer la coopération non seulement au Vietnam, mais également sur les marchés de l'Asie du Sud-Est.



Pour mieux servir les clients



Grâce aux solutions technologiques de Swift247, Grab et Vietjet pourront relier les vols aériens au transport routier en service de livraison super express. Au cours de la première phase, les clients de Swift247 seront en mesure de livrer la marchandise rapidement via les services de livraison GrabExpress sur la plateforme Grab et les avions Vietjet dans les cinq heures, entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.



Les clients peuvent suivre le processus de livraison sur le site web et l'application Swift247 de manière pratique et efficace. À l'avenir, les parties s'attendent à pouvoir intégrer les services Swift247 dans la plateforme ouverte Grab afin d'apporter la commodité et l'accessibilité des services aux consommateurs de toutes les parties.



Lors de la cérémonie de signature, Nguyên Thi Phuong Thao, Pdg de Vietjet, a déclaré: "Nous assistons à la création d'un partenariat entre une compagnie aérienne comptant le plus grand nombre de passagers au Vietnam, une application de tour-hailing avec les flottes de partenaires routiers les plus importantes en Asie du Sud-Est et une start-up de nouvelle génération. Vietjet estime que ce partenariat apportera de nouveaux changements au marché de la distribution locale, offrira une expérience unique aux consommateurs et sera en mesure de répondre à la demande croissante de services de livraison de qualité, ce qui constitue une nouvelle étape sur la voie de la +compagnie aérienne grand public+ fournissant toutes sortes de services dont les consommateurs de Vietjet ont besoin".



Jerry Lim, directeur de Grab Vietnam, et Nguyên Thi Phuong Thao, directrice générale de Vietjet, lors de la cérémonie de signature. Photo: Vietjet/CVN



Le partenariat étend davantage les services actuels de GrabExpress, qui sont un service de livraison à la demande et de livraison dans la journée, de livraison contre-remboursement…. GrabExpress est l’un des prestataires de services de livraison à la demande qui possède le plus grand réseau du pays, devenant ainsi le service de livraison prioritaire des consommateurs, aidant les plateformes de commerce électronique et les partenaires commerciaux à envoyer et recevoir des colis facilement et rapidement. Selon les statistiques, en décembre 2018, le nombre de commandes GrabExpress sur l'application Grab avait été multiplié par 28 par rapport à 2016.



Pour sa part, Vietjet effectue actuellement plus de 400 vols quotidiens avec 129 itinéraires desservant des destinations locales et internationales dont le Japon, Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud, la Chine, la Thaïlande, le Myanmar, la Malaisie, l’Indonésie, le Cambodge … En plus de transporter plus de 80 millions de passagers, Vietjet fournit également des services de fret intérieurs et internationaux. Les partenariats avec Grab et Swift247 permettent d’offrir plus de choix aux clients de Vietjet et d’optimiser les avantages pour les clients grâce aux services de transport. -CVN/VNA