Des passagers posent pour une photo avec une hôtesse de l'air de Vietjet. Photo:Vietjet

Hanoï (VNA) - Faisant écho au programme de relance du tourisme intérieur du Comité populaire de Hanoï, la compagnie aérienne à bas prix Vietjet participera au «Festival stimulant le tourisme et présentant la culture culinaire de Hanoï 2021», qui durera trois jours, du 16 au 18 avril, dans l'espace au tour du lac Hoan Kiem (Epée restituée).

En conséquence, Vietjet proposera des tarifs promotionnels attractifs, juste à partir de 39.000 dongs (près de 2 dollars), hors taxes et frais, pour les agences de voyage qui sont ses partenaires. Ces tarifs seront appliqués à tous les vols reliant la capitale vietnamienne à des destinations touristiques célèbres à travers le pays telles que Phu Quoc, Nha Trang, Thanh Hoa, Da Nang,... Les vols bénéficiares doivent être effectués du 19 avril au 18 mai 2021 et du 10 août au 23 décembre 2021, hors jours fériés.

Dans le cadre du prochain festival, les produits et services attrayants qui sont des fruits des coopérations entre Vietjet et des localités du pays seront présentés aux habitants de la capitale et aux touristes, de même que des activités visant à stimuler le tourisme et à promouvoir la culture culinaire de Hanoï.

Le prochain festival contribuera à la réalisation du programme «Les Vietnamiens voyagent au Vietnam» lancé par le gouvernement, qui a pour objet de promouvoir la reprise du tourisme intérieur et les activités économiques après la pandémie de COVID-19.

Photo: Vietjet

Le transporteur Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et la performance, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association - IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne Vietjet a reçu le meilleur classement pour la sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par l’unique site web de sécurité des compagnies aériennes et d'évaluation des produits à bord au monde airlineratings.com. Elle s'est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière et des opérations par Airfinance Journal en 2018 et 2019. Elle a également été nommée “Meilleur transporteur à bas prix” par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA