L'avion de Vietjet. Photo: Vietjet



Hanoi (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet reprend mercredi 3 mars ses vols vers l'aéroport international de Vân Dôn, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est), après plusieurs semaines de suspension en raison de l'épidémie de Covid-19.

L’aéroport international de Vân Dôn avait été temporairement fermé le 29 janvier après de nombreux cas de Covid-19 confirmés le même jour.

Le vol VJ230 de Hô Chi Minh Ville de Vietjet sera mercredi matin le premier à atterrir sur cet aéroport depuis sa fermeture.

Ce transporteur aérien privé prévoit d'effectuer quatre vols aller-retour sur cette ligne chaque semaine en mars.

Les passagers qui achèteront du 27 février au 31 mars des billets de Vietjet pour les vols intérieurs bénéficieront d'une franchise bagage gratuite de 20 kg en plus de la franchise bagage à main de 7 kg.

L'offre spéciale est destinée aux passagers réservant leurs billets au moins trois heures avant l'heure de départ prévue, sur tous les canaux de vente officiels de Vietjet à l'adresse www.vietjetair.com, sur la page Facebook à www.facebook.com/vietjetvietnam, et ses agents officiels. Elle est appliquée pour tous les modes de paiement. Veuillez contacter la hotline Vietjet et les guichets pour obtenir plus d'informations.

Les bagages gratuits seront immédiatement appliqués lorsque les clients choisiront à inclure un paquet de bagages de 20 kg lors de leur réservation sur tous les vols intérieurs prévus du 27 février au 25 avril 2021.

En particulier, les passagers ne manqueront pas l'occasion de découvrir la toute nouvelle classe de billet Deluxe de Vietjet à un prix attractif sans précédent, à partir de seulement 399.000 dôngs (17,25 dollars). En plus des bagages en soute de 20 kg gratuits, les passagers de la classe Deluxe peuvent profiter de modifications gratuites de vols, de dates et d'itinéraires pour des temps illimités; de priorités pour procéder à l’enregistrement, sélectionner des places ; et d’un paquet d’assurance Deluxe Flight Care.

La compagnie aérienne recommande aux passagers voyageant pendant cette période de suivre les exigences obligatoires de la déclaration de l’état de santé sur le site https://tokhaiyte.vn, et de porter des masques durant le vol pour assurer une sécurité absolue pour eux-mêmes et la communauté. -VNA