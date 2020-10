Photo: Vietjet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Célébrant la saison des voyages jubilatoire de fin d'année, le transporteur new-age Vietjet récupère l'ensemble de son réseau domestique et augmente la fréquence à 250 vols par jour.

Vietjet augmente la fréquence des vols sur plusieurs lignes tels que Ho Chi Minh-Ville - Phu Quoc / Da Lat / Nha Trang ou Hanoï - Phu Quoc / Da Lat / Nha Trang / Can Tho, afin de maximiser le service pour la saison touristique de fin d'année. La compagnie se concentre également sur les routes de Ho Chi Minh-Ville et Hanoï à Hue, Da Nang, Vinh, Thanh Hoa, Hai Phong pour offrir plus de choix aux passagers.

En particulier, la fréquence sur la ligne aérienne Ho Chi Minh-Ville - Hanoï, reliant les deux plus grandes villes du Vietnam, a également été portée à 25 vols par jour aux meilleurs horaires. Les vols de cette ligne sont effectués avec des avions modernes pour mieux servir les passagers.

Dans le contexte où les localités à travers le pays maîtrisent bien l’épidémie de coronavirus, Vietjet est pionnier dans le soutien à la reprise économique locale grâce à un tarif raisonnable et flexible, aux options de vol diverses et pratiques, ainsi qu’aux programmes de promotion du tourisme en collaboration avec des partenaires réputés et de qualité.

À cette occasion, du 7 octobre au 9 octobre 2020, les passagers qui saisissent le code « DELUXE » lors de la réservation bénéficieront d'une réduction de 50% sur le prix des billets pour les vols intérieurs de Vietjet (taxes et frais non inclus). Les billets de promotion spéciale sont appliqués pour les vols effectués du 10 octobre 2020 au 31 décembre 2021 (hors jours fériés).

Le tout nouveau tarif Deluxe offre commodité, flexibilité et simplicité avec des packages utilitaires utiles et des possibilités de changement illimitées. Dans le même temps, Vietjet met à niveau et ajoute des privilèges commerciaux pour les tarifs SkyBoss tels qu’une hotline privée, des salons de luxe, un programme d'assistance aux vols, etc.

Photo d'illustration: Vietjet

De plus, les passagers de Vietjet peuvent également utiliser le code "DELUXE" pour bénéficier d'une réduction de 50% sur le tarif des chambres (taxes et frais non inclus) des hôtels et complexes 5 étoiles à travers le pays tels que Furama Resort Da Nang, L'Alya Ninh Van Bay, Ariyana SmartCondotel Nha Trang, Republic Plaza..., lors de la réservation tant que la durée du séjour est adaptée à l'itinéraire du vol (soumis aux conditions générales des hôtels).

Le paiement peut être facilement effectué avec les cartes Vietjet SkyClub, Visa / MasterCard / AMEX / JCB / KCP / UnionPay; ou avec n'importe quelle carte ATM émise par 34 banques vietnamiennes et enregistrée auprès de la banque en ligne.

Dépêchez-vous et prenez vos billets tout de suite pour profiter de cet automne et planifiez votre voyage de printemps partout au Vietnam. Rien de mieux que de profiter d'une culture culinaire unique et de se rendre dans des destinations attrayantes telles que Da Lat, Ha Long, Hanoï, Hue, Hoi An ou les plus belles plages du monde à Nha Trang, Phu Quoc, etc. avec vos proches.

Pour assurer la santé de la communauté et prévenir la popagation de la pandémie de COVID-19, Vietjet effectue des contrôles de santé pour les passagers et les personnels de bord avant chaque vol, en prenant note que tous les passagers respectent les règles sur la déclaration médicale obligatoire et portent des masques lors de l'enregistrement et durant le vol ... Tous les vols de Vietjet sont conformes aux normes de sécurité les plus élevées de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que de l'Association du transport aérien international (IATA) afin d’assurer la santé des passagers, de l'équipage et de la communauté.

Vietjet est membre à part entière de l’IATA et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA. Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, http://AirlineRatings.com. Cette compagnie aérienne a également été classée par le magazine Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de financement et d’opérations en 2018. -VNA