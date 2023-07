Photo : Vietjet Air

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Des millions de billets jusqu'à 77% de réduction vous attendent le 7 juillet sur le site web www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air, ainsi que des bons électroniques de 100.000 dongs. Super offres de Vietjet à portée de main !



Profitant de cette opportunité "hors pair", les passagers peuvent réaliser leurs voyages de rêve vers des destinations touristiques du Vietnam et du monde. De 0h00 à 23h59 du 7 juillet, veuillez consulter le site web www.vietjetair.com ou l'application Vietjet Air. Entrez le code SUMMER77 pour choisir un vol avec un horaire de vol flexible du 1er août 2023 au 31 mars 2024. De même, les passagers recevront un E-Voucher supplémentaire de 100.000 dongs sur le site https://evoucher.vietjetair.com, accumuleront des points pour le programme de fidélité SkyJoy, profiteront de nombreux avantages attractifs sur l'application SkyJoy ou https://skyjoy.vietjetair.com/.



Vietjet offre aux clients une série de nouvelles lignes aériennes telles que Ho Chi Minh-Ville - Jakarta (Indonésie)/Kochi (Inde)/Brisbane (Australie)/Haneda (Japon) ; Da Nang/Phu Quoc - Hong Kong (Chine)... Les passagers se sentent toujours en sécurité pour voler avec Vietjet sur tous les vols grâce à l'assurance voyage Sky Care. Vous êtes entièrement protégés en termes de frais médicaux et de prévention d’incidents de voyage (tels que retard de vol, perte de bagages et de documents...).



Ne ratez pas la "journée en or" du 7 juillet pour obtenir un billet d'avion de votre choix ! Des vols pleins de joie vous attendent avec des avions modernes et respectueux de l'environnement, un festin de cuisine verte bio avec le service professionnel de l'équipage.



Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (International Air Transport Association-IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé pour la sécurité avec 7 étoiles par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com et répertoriée comme l'une des 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en de nombreuses années consécutives. La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA