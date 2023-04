Photo: Vietjetair.com



Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet (Vietjet Air) est pionnière dans l'ouverture d'une ligne directe reliant Da Lat, la "ville aux milliers de fleurs", à Busan, la plus grande ville côtière de la République de Corée.



Les vols directs reliant Da Lat et Busan seront quotidiennement effectués à partir du 13 juillet 2023 à raison de sept par semaine avec un temps de vol de 5 heures.

Les vols décolleront de l'aéroport de Lien Khuong (Da Lat) à 01h25 (heure locale) et atterriront à celui de Gimhae (Busan) à 08h00 (heure locale). Depuis Busan, les vols partiront à 09h30 (heure locale) et arriveront à Da Lat à 12h15 (heure locale).

À cette occasion, du 25 au 27 avril, Vietjet offre aux passagers des promotions attractives applicables sur toutes les lignes entre le Vietnam et la République de Corée.



Possédant le plus grand réseau de vols vers la République de Corée, Vietjet propose des dizaines de milliers de billets promotionnels à des prix à partir de 0 dong (taxes et frais non compris) sur les liaisons entre Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Nha Trang, Hai Phong, Phu Quoc, Can Tho, Da Nang, Da Lat et Séoul, Busan (République de Corée).



Ces billets sont disponibles sur le site de Vietjet Air à l’adresse www.vietjetair.com ou sur l’application mobile Vietjet Air, et applicables aux vols du 10 mai au 15 décembre 2023. Les voyageurs doivent saisir ces promotions exceptionnelles pour découvrir avec des amis et des proches le paradis du shopping de Séoul et la ville côtière de Busan.

Le pont Gwangan dans la ville de Le pont Gwangan dans la ville de Busan , en République de Corée. Photo: Vietjetair.com

En particulier, la compagnie invite les clients à s’inscrire pour devenir membres du programme de fidélité Vietjet SkyJoy et avoir la possibilité de recevoir jusqu'à 3.000 SkyPoints. Achetez des billets de Vietjet et accumulez des points pour profiter de promotions intéressantes, notamment l'échange de billets de Vietjet et de bons de plus de 250 marques de nourriture, de shopping et de voyage au Vietnam et dans le monde entier sur l'application mobile SkyJoy ou sur le site Web https://skyjoy.vietjetair.com/.



Vietjet est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.



La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA