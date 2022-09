Le vice-président de la province de Kien Giang, Le Quoc Anh (chemise blanche) et le PDG de Vietjet Dinh Viet Phuong (chemise rouge) à la cérémonie d'accueil des touristes à bord du vol entre l'Inde et Phu Quoc. Photo : vietjetair.com

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne vietnamienne à bas prix Vietjet a ouvert deux nouvelles lignes reliant "l'île aux perles" Phu Quoc dans la province méridionale de Kien Giang à New Delhi et Mumbai en Inde afin de développer les opportunités touristiques et commerciales entre les deux pays.



La liaison Phu Quoc - Mumbai est opérée avec une fréquence de deux vols aller-retour par semaine et la liaison Phu Quoc - New Delhi, et la liaison Phu Quoc - New Delhi, 3 vols aller-retour par semaine, à partir respectivement du 8 septembre et du 9 septembre 2022.



Les tarifs sur ces itinéraires sont vendus à partir de seulement 668.000 dôngs (28,4 dollars - hors taxes et frais).

Cérémonie d'ouverture des lignes reliant Phu Quoc à New Delhi et Mumbai, en Inde . Photo : vietjetair.com



Vietjet est la compagnie aérienne exploitant le plus grand nombre de liaisons entre le Vietnam et l'Inde avec 17 liaisons directes reliant Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang et Phu Quoc aux cinq plus grandes villes indiennes, à savoir New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Ahmedabad et Bangalore.



Il est d'autant plus facile pour les touristes étrangers de découvrir la beauté de Phu Quoc car le Vietnam exempte officiellement les visas pour les passagers sur cette île pendant 30 jours.



En même temps, les touristes vietnamiens peuvent découvrir facilement l'Inde grâce à la politique de visa électronique rapide sans test de dépistage du COVID-19. -VNA